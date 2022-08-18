Можно сравнить и с Успенской: правду о «плагиате» Анны Асти раскрыл стилист

Обсуждение возможного копирования Анной Асти стиля Светланы Лободы набирает обороты. Еще в начале лета на сходство певиц обратили внимание пользователи соцсетей. А бывший продюсер Лободы Нателла Крапивина и вовсе предположила, что Анна сплагиатила образ ее бывшей подопечной.

На днях она снова прошлась по Асти и призвала ее сменить прическу, ведь Светлана теперь решилась на короткую стрижку. Однако стилист Руслан Громов считает, что надо остановить критику молодой звезды. По его словам, и Анна, и Светлана просто стремятся к похожим стандартам красоты. И им подвержены, по мнению Громова, не только эти певицы.

Он отметил, что многие звездные девушки и в России, и за рубежом прибегают к услугам косметологов, чтобы получить идеальный объем губ или очертания подбородка и скул. Но в результате получается, что черты лица артисток становятся одинаковыми. Однако плагиатом это назвать нельзя.