«Моя прекрасная няня» аукнулась: почему Маша Шаталина отказывается сниматься в кино

Екатерина Дубакина стала той самой Машей Шаталиной из любимого многими ситкома «Моя прекрасная няня». После завершения работы над этим проектом артистка старается как можно реже появляться на экранах. Этому есть свое объяснение.

Звезда почувствовала, что ей становится тесно в рамках актерской профессии. Тогда Дубакина решила попробовать себя в качестве режиссера. О творческой жизни артистка охотно рассказывает в соцсетях. В одной из публикаций она призналась, что ей не терпится заняться «театральными делами».

Кино на сцену знаменитость променяла не просто так. По уверению Екатерины, съемки в сериале про няню Вику аукнулись ей тем, что многие до сих пор ассоциируют ее с Шаталиной. Этот факт немало огорчает артистку. Дубакина признается, что ей хочется получать отзывы о поставленных спектаклях и актерской работе в театре, однако гораздо чаще она слышит упоминания о своей героине из популярного ситкома.