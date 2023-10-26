«Мой папа тоже»: пикантный факт о связи Миронова с Прокловой выболтала горе-дочь

После скандальных откровений Елены Прокловой многие коллеги по шоу-бизнесу предпочли от нее отвернуться. Артистка рассказала о том, как в юности стала жертвой домогательств известного режиссера. Несмотря на то, что имя постановщика она так и не назвала, в описанной ситуации легко угадывался Олег Табаков.

В актерской среде возмутились тем, что заявления Прокловой подоспели тогда, когда режиссера уже не было в живых, поэтому он не мог их опровергнуть. Но были и те коллеги, которые встали на сторону жертвы. Среди них оказалась Мария Голубкина, которая случайно проговорилась о довольно пикантной семейной тайне.

Актриса удивилась тому, что всерьез обсуждается сомнительная репутация Прокловой. Она подчеркнула, что, скорее всего, такая красивая женщина с самой юности страдала от навязчивого внимания и харассмента. Причем подобные намеки могли поступать в ее сторону даже от знаменитого отчима Голубкиной.