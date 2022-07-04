«Мой Миша»: связь Бузовой с Галустяном вышла наружу

Ольга Бузова взбудоражила пользователей Сети, показав совместную композицию с Михаилом Галустяном. Соответствующей публикацией знаменитость поделилась в личном Telegram-канале.

В записи телеведущая показывает короткий тизер предстоящего музыкального видео, которое было снято во время работы артистов над шоу «Звезды в Африке». В кадре можно заметить флору и фауну африканского континента, а вместе с телеведущей в кадре появляется и сам Галустян.

«Мой Миша», — именно с этих строк начинается один из куплетов песни.

Пользователи Сети не оставили без внимания неожиданную новость. В комментариях фанаты разделились на два лагеря. Кто-то осудил певицу за попытки заниматься своей музыкальной карьерой, а другим предстоящий клип показался интересным и забавным.