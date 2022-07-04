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«Мой Миша»: связь Бузовой с Галустяном вышла наружу

4 июля 2022 17:40
«Мой Миша»: связь Бузовой с Галустяном вышла наружу

Поклонники не ожидали такого поступка от телеведущей.

Ольга Бузова взбудоражила пользователей Сети, показав совместную композицию с Михаилом Галустяном. Соответствующей публикацией знаменитость поделилась в личном Telegram-канале.

В записи телеведущая показывает короткий тизер предстоящего музыкального видео, которое было снято во время работы артистов над шоу «Звезды в Африке». В кадре можно заметить флору и фауну африканского континента, а вместе с телеведущей в кадре появляется и сам Галустян.

«Мой Миша», — именно с этих строк начинается один из куплетов песни.

Пользователи Сети не оставили без внимания неожиданную новость. В комментариях фанаты разделились на два лагеря. Кто-то осудил певицу за попытки заниматься своей музыкальной карьерой, а другим предстоящий клип показался интересным и забавным.

«Ждем клип, точно будет круто», «Обожаю вас обоих, это очень смешно», — уверены подписчики.

Фото: Legion-Media, globallookpress.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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