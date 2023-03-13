Морщилась от одного вида: за что Барбара Брыльска возненавидела кумира советских женщин

Барбара Брыльска оказалась актрисой не только талантливой, но и своенравной. Это стало очевидным во время съемок легендарной картины «Ирония судьбы, или С легким паром!».

Миллионы советских женщин завидовали артистке, которой довелось стать экранной возлюбленной такого секс-символа, как Юрий Яковлев. Между тем Брыльска морщилась от одного его вида. Дошло до того, что знаменитость наотрез отказывалась целоваться с ненавистным актером, который нисколько не привлекал ее как мужчина.

Артистка попросила Эльдара Рязанова снимать эпизод с поцелуями со спины, чтобы ей не пришлось целовать Яковлева по-настоящему. Режиссер пошел на уступки, но, как отметила Брыльска, это не помогло. Юрий Васильевич никакого отвращения к своей партнерше не испытывал, поэтому так и норовил впиться ей в губы. Однако польская актриса не растерялась. В одном из интервью она призналась, что «упиралась и отталкивала» навязчивого коллегу.