Моргунов раскрыл, кто стоял за Гайдаем: в СССР этого человека ненавидели

По словам актера, самостоятельно Гайдай ни за что не добился бы известности.

Артист Евгений Моргунов, исполнитель знаменитой роли Бывалого в комедиях Леонида Гайдая, рассказывал журналистам, что началу своей славы в кино режиссер всецело обязан своему учителю — знаменитому директору «Мосфильма» Ивану Пырьеву. Именно тот, по словам актера, смонтировал окончательную версию фильма «Пес Барбос и необычный кросс», в котором зрители впервые встретились с легендарным трио из Бывалого, Балбеса и Труса.

По воспоминаниям артиста, Пырьев тогда сказал Гайдаю, что у него нет чувства меры при съемках, поэтому монтаж ему доверить нельзя. Получается, что без Ивана Александровича будущий создатель «Бриллиантовой руки» и «Кавказской пленницы» не смог бы стать известным.

А между тем самого Пырьева ненавидело огромное количество актрис Советского Союза. Все дело в том, что всесильный директор главной киностудии страны был весьма любвеобилен и неоднократно делал молодым артисткам недвусмысленные предложения.

В результате те из них, кто набирался смелости отказать Пырьеву в его домогательствах, на долгие годы попадали в «черный список» мстительного режиссера и лишались возможности появиться на экране.