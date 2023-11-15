Моргунов до слез рассмешил Варлей пикантным поступком: любой другой обиделся бы

Когда Наталья Варлей получила главную роль в «Кавказской пленнице», у нее не было опыта съемок в кино. Впрочем, плодотворной работе съемочной команды это не мешало. Но все шло хорошо ровно до одного момента.

В сцене, где Шурик с большим трудом пытается улечься в спальный мешок, актрисе нужно было задорно рассмеяться. Вот только циркачку такое зрелище не забавляло, поэтому она никак не могла дать Леониду Гайдаю нужную эмоцию.

Тогда режиссер нашел оригинальный выход из непростой ситуации — на помощь ему пришел Евгений Моргунов. Постановщик попросил актера подойти к оператору, оголить свой живот и почесать его.

Слово мэтра — закон. Артист сделал то, что от него требовалось. И этим пикантным поступком он вызвал приступ смеха у Варлей. Знаменитость продолжила хохотать даже после того, как эпизод отсняли.