Мордюкова пошла на преступление ради молодого любовника: ее спасла известность

Нонна Мордюкова дважды была замужем, но часто говорила о том, что ее личная жизнь не сложилась. Между тем известно, что артистка до последнего дня своей жизни пользовалась вниманием противоположного пола, а многие из ее ухажеров были гораздо младше.

Впрочем, этим знаменитость не гордилась, напротив, она стеснялась своего реального возраста. Однажды, чтобы скрыть его и не отпугнуть очередного молодого ухажера, Мордюкова пошла на преступление. Звезда не побоялась карандашом исправить дату своего рождения, указанную в паспорте.

«Поставила на 10 лет меньше», — призналась впоследствии она в одном из интервью. Удивительно, но наказания за такую выходку для любимой многими артистки не последовало. Именно популярность и спасла Нонну Викторовну, которой даже не выписали штраф за порчу столь важного документа.