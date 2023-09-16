«Момент непростой в жизни»: оставленный Королевой Тарзан предъявил темнокожую красотку
У скандального певца начался новый виток.
За отношениями Наташи Королевой и Тарзана страна следит уже много лет. Пара пережила множество скандалов, измены, но смогла выстоять. Исполнительница поддерживает супруга во всех его начинаниях и не смогла пропустить важное для Сергея Глушко мероприятие.
Эпатажная звезда открыла свою персональную выставку картин «Африка. Возрождение невинности» в одном из столичных торговых центров. Королева опубликовала видео, на котором ее избранник рассказывает о своем творчестве, сиротливо стоя на сцене и заметно нервничая. В следующем кадре артистка запечатлела новую работу Тарзана — изображение загадочной темнокожей красотки.
«Это был момент непростой в жизни. Во время пандемии все с ума сходили. Я приезжаю и вижу людей, которые ходят, по нашим понятиям, голые», — так художник объяснил концепцию своей нынешней выставки.