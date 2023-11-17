Молодые жены останутся с носом: опубликованы подробности завещания Краско

Когда-то Иван Краско покорял зрителей своей пронзительной актерской игрой, однако на склоне лет стал привлекать к себе внимание бурной личной жизнью. 93-летний народный артист РФ был женат четыре раза. Последняя супруга оказалась младше звезды на целых 60 лет. Неудивительно, что вскоре брак распался.

Сегодня актер занимается своим здоровьем и редко появляется на публике. На светские вечера его буквально водят под руки. Теперь ловеласу не до юных любовниц. Остро стоит вопрос завещания: журналисты не оставляют Краско с вопросами о том, кому же отойдет его состояние.

Знаменитость рассказывает, что живет в квартире, которая по документам принадлежит его третьей жене Наталье Николаевне. Женщина опасалась, что любвеобильный супруг отдаст недвижимость в Северной столице очередной красотке, поэтому оформила все на себя. Иван Краско заявляет, что завещания у него нет, а накопления он планирует оставить детям, как поведала «Комсомольская правда».