Молодящийся сын Семена Фарады шокировал народ: так выглядеть в 47 - неприлично

Семен Фарада был ярким комедийным актером СССР. Свой талант он передал сыну Михаилу Полицеймако, который тоже посвятил жизнь кино.

Наследник Фарады не мечтал об актерской карьере. Поступить в театральный вуз его уговорила мать, артистка Мария Полицеймако. Она первой разглядела у сына талант к лицедейству. Михаил не пожалел, что послушал родительницу, ведь он построил успешную карьеру не только в кино, но и на телевидении.

В конце 90-х Полицеймако снялся в сериале «Простые истины», затем он сыграл старшего сержанта Лаврова в комедии «ДМБ» и ее продолжениях. Также Михаила можно увидеть в лентах «Глянец», «Здравствуйте, мы ваша крыша!», «День радио», «День выборов 2» и в других.

Сегодня Полицеймако 47 лет, и он в отличной форме. Недавно актер поделился снимком, на котором предстал в рокерской одежде: бандана, косуха, футболка с принтом. Поклонники отметили, что Михаил выглядит круто и молодо для своих лет. Актер похудел, и это пошло ему на пользу.