Молодящийся сын Семена Фарады шокировал народ: так выглядеть в 47 - неприлично
Наследник артиста впечатлил публику.
Семен Фарада был ярким комедийным актером СССР. Свой талант он передал сыну Михаилу Полицеймако, который тоже посвятил жизнь кино.
Наследник Фарады не мечтал об актерской карьере. Поступить в театральный вуз его уговорила мать, артистка Мария Полицеймако. Она первой разглядела у сына талант к лицедейству. Михаил не пожалел, что послушал родительницу, ведь он построил успешную карьеру не только в кино, но и на телевидении.
В конце 90-х Полицеймако снялся в сериале «Простые истины», затем он сыграл старшего сержанта Лаврова в комедии «ДМБ» и ее продолжениях. Также Михаила можно увидеть в лентах «Глянец», «Здравствуйте, мы ваша крыша!», «День радио», «День выборов 2» и в других.
Сегодня Полицеймако 47 лет, и он в отличной форме. Недавно актер поделился снимком, на котором предстал в рокерской одежде: бандана, косуха, футболка с принтом. Поклонники отметили, что Михаил выглядит круто и молодо для своих лет. Актер похудел, и это пошло ему на пользу.