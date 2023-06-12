Молодость осталась позади: Малыш из «ДМБ» выглядит удручающе

Знаменитый и любимый многими актер Дмитрий Мухамадеев известен зрителю по большому количеству ролей в картинах, которые давно стали культовыми. Он играл и играет настолько разноплановые роли, что усомниться в его актерском таланте и мастерстве перевоплощения совершенно невозможно. Однако время беспощадно к любому из нас: и к талантливому актеру, и к обычному человеку. Сейчас в Дмитрие уже сложно узнать Малыша из нашумевшей киноленты «ДМБ».

Свой творческий путь Дмитрий Мухамадеев начал с обучения в Щукинском театральном училище. И практически сразу стал работать в театре Олега Меньшикова. А после этого стал сотрудничать и с другими театрами. А вот в кино он пришел лишь спустя три года после получения диплома. Зато его дебют в «ДМБ» получился таким громким, что все до сих пор помнят актера в основном по той первой роли Малыша.

Несмотря на очень внушительную фильмографию и на свою известность, Дмитрий — человек очень непубличный. Более того, он тщательно скрывает подробности личной жизни. И лишь недавно он вышел в свет со своими сыновьями. Многие поклонники тут же отметили, что сам актер ощутимо постарел, у него появились морщины и седые волосы. Словом, возраст неумолимо берет свое.