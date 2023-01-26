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Молоденькая начальница: гляньте, с кем 30 лет счастлив папа Максима из «Сватов»

26 января 2023 20:30
Молоденькая начальница: гляньте, с кем 30 лет счастлив папа Максима из «Сватов»

Анатолий Васильев смог обрести счастье всей жизни лишь со второго раза.

Юрий Ковалев в «Сватах» душа в душу живет со своей супругой. А как на самом деле у папы Максима обстояли дела на личном фонте?

Можно сказать, что здесь актер повторяет судьбу своего героя, потому что Анатолий Васильев уже более 30 лет живет в счастливом браке. Его жену зовут Вера. Они познакомились в начале 90-х, когда Вера работала шеф-редактором в журнале. Тогда в жизни артиста, как он сам говорит, началась белая полоса.

Молоденькая начальница: гляньте, с кем 30 лет счастлив папа Максима из «Сватов»

Вера перешла на телевидение, где возглавила работу над одной из программ на телеканале «Культура». Это стало делом всей ее жизни. Через год у них родилась дочь Варвара. Анатолий взял заботу о семье на себя, много снимался. Даже когда попал в больницу с инфарктом, то вышел на работу буквально на следующий день после выписки. Супруги не очень любят афишировать подробности личной жизни: Вера — человек искусства, но всегда находится по другую сторону камеры.

Фото: Кадр из сериала «Семейный детектив-2», 2013, кадр из программы «Идеальный ремонт»
Ксения Тиманина
Ксения Тиманина
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