Молоденькая начальница: гляньте, с кем 30 лет счастлив папа Максима из «Сватов»

Юрий Ковалев в «Сватах» душа в душу живет со своей супругой. А как на самом деле у папы Максима обстояли дела на личном фонте?

Можно сказать, что здесь актер повторяет судьбу своего героя, потому что Анатолий Васильев уже более 30 лет живет в счастливом браке. Его жену зовут Вера. Они познакомились в начале 90-х, когда Вера работала шеф-редактором в журнале. Тогда в жизни артиста, как он сам говорит, началась белая полоса.

Вера перешла на телевидение, где возглавила работу над одной из программ на телеканале «Культура». Это стало делом всей ее жизни. Через год у них родилась дочь Варвара. Анатолий взял заботу о семье на себя, много снимался. Даже когда попал в больницу с инфарктом, то вышел на работу буквально на следующий день после выписки. Супруги не очень любят афишировать подробности личной жизни: Вера — человек искусства, но всегда находится по другую сторону камеры.