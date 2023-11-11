Молодая жена Купитмана из «Интернов» затмила всех своей красотой

Это по сюжету «Интернов» Купитман — ловелас и прохвост. В реальной жизни Вадим Демчог теперь примерный семьянин и однолюб, хотя в прошлом у экранного доктора, разумеется, бывало всякое.

Сейчас Демчог беззаветно влюблен в начинающую актрису Елену Маслову. По иронии судьбы, Маслова училась в мединституте, однако карьеру врача променяла на лицедейство.

По редким фото в соцсетях становится ясно: новая муза гораздо младше артиста. Кстати, возлюбленные верят в карму и утверждают, что предназначены друг другу были гораздо раньше, чем встретились.

Правда, узаконить союз Демчог и Маслова не торопятся и беззастенчиво заявляют, что их любовь гораздо глубже и сильнее гражданского брака. Однако, вероятно, весомую роль играет и тот факт, что Елена для Вадима будет предполагаемой третьей женой. И, скорее всего, опытный мужчина попросту не торопится снова входить в одну и ту же реку.