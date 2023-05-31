Молодая жена 65-летнего Сюткина выглядит как его вторая дочь: глазам не поверите

Валерий Сюткин стал по-настоящему счастливым лишь в третьем браке. Когда певцу было уже за 30, он влюбился в 18-летнюю манекенщицу Виолу, которая работала в группе «Браво» костюмершей. Ради нее музыкант бросил вторую жену и пятилетнего сына Максима.

Об этом поступке жалеть звезде не пришлось. С любимой женщиной исполнитель живет душа в душу больше 30 лет. За это время у супругов появилось двое детей.

Дочь пары появилась на свет в 1996 году — счастливые родители назвали ее в честь матери. К слову, для артиста Виола не первая дочь. У звездной наследницы есть старшая сестра Елена, которая родилась в первом браке звезды.

А в 2020-м у Сюткиных появился сын Лев. Супругам пришлось сделать ЭКО, что широко обсуждалось в СМИ. Любопытно, что рождение детей не сказалось на внешности жены артиста — она все так же молода и прекрасна.

На снимках, где две Виолы запечатлены вместе, не сразу можно понять, кто из них мать, а кто — дочь. Интернет-пользователи не верят своим глазам, восхищаясь поразительной стройностью эффектной блондинки и завидуя Сюткину, который смог отхватить себе такую красотку.