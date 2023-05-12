Молодая актриса родила от 79-летнего: при взгляде на нее вам станет не по себе

Роберт Де Ниро кажется примерным семьянином и любящим мужем. Однако этот образ обманчив. Всемирно знаменитый голливудский артист встречался с певицами, моделями и даже стюардессами. Но теперь 79-летний «старичок» обратил внимание на молодую актрису.

Впрочем, обворожительная Тиффани Чен не самая обычная представительница киноиндустрии. Она попала на съемочную площадку благодаря своей любви к боевым искусствам. Девушка сыграла инструктора по тай-чи в комедии «Стажер», где Де Ниро исполнил главную роль.

Несмотря на то, что она стала избранницей одного из самых известных актеров и подарила ему седьмого ребенка, ее стиль никак не изменился. Тиффани не любит элегантные наряды и предпочитает комфортную, но мешковатую одежду. Поклонники Роберта вряд ли одобряют его выбор. Однако рядом с молодой артисткой он выглядит веселым и счастливым.