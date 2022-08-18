Молчали о диагнозе годами: что известно о тяжелобольной сестре Водяновой (фото)

История успеха Натальи Водяновой похожа на сказку. Никому не известная девочка из Нижнего Новгорода стала звездой мировых подиумов, внешности и образу жизни которой завидуют миллионы. Однако выпало на долю знаменитости и тяжелое испытание.

Родная сестра модели Оксана родилась с тяжелой формой аутизма и ДЦП. Водянова призналась, что провела детство, ухаживая за своей родственницей, о диагнозе которой ее семья долгое время предпочитала молчать.

Но знаменитость нарушила молчание. В своих социальных сетях она опубликовала фото с 32-летней тяжелобольной сестрой и заявила, что общество должно уделять больше внимания детям с особенностями развития.

Стоит отметить, что модель и сама не сидит сложа руки. Она создала благотворительный фонд «Обнаженные сердца», который занимается тем, что оказывает помощь детям с аутизмом.