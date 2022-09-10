Молчали много лет: какую общую тайну скрывали Польна и Клявер

В 2005 году Ева Польна родила дочь Эвелин. Поклонники гадали: кто же отец ребенка. Правда вскрылась через много лет после появления девочки на свет. Артистов «спалили» журналисты, когда они провожали общую дочь в первый класс – рассказали в YouTube-шоу «Центральное телевидение».

Тайна вокруг рождения внебрачной дочери возникла неспроста. Роман Евы Польны и Дениса Клявера завязался на гастролях – и Клявер в то время был женат.

Певец не спешил признавать дочь, но когда Польна вышла замуж за бизнесмена Сергея Пильгуна, Денис Клявер решил удочерить Эвелину, чтобы она всегда помнила, кто ее настоящий отец. Узнав о внебрачном ребенке, жена Клявера – Юлия – подала на развод и ушла от мужа вместе с сыном Тимофеем.

Сейчас у Дениса Клявера новая семья и маленький сын Даниэль, но певец принимает активное участие в жизни дочери и с удовольствием делится в соцсетях снимками с повзрослевшей наследницей.