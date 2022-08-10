Могли в СССР: иностранцы пришли в восторг от этого фильма Леонида Гайдая

Леонид Гайдай знаменит не только среди российских поклонников. Как оказалось, творчество прославленного режиссера высоко ценят и иностранные любители кино, а особенно им нравится лента «Бриллиантовая рука».

Как отметили пользователи сети, особенно в приключенческой комедии их поразило качество съемки. Как уверены зрители, для 1968 года Гайдаю удалось показать удивительный результат, превзойдя даже иностранных коллег с их более продвинутой техникой. Также оценили поклонники и музыкальное сопровождение, осыпав произведения композитора Александра Зацепина комплиментами.

«Изображение резкое и ясное... Места съемок и декорации прекрасны», — пишут новоиспеченные поклонники на сайте Imdb.com.

Помимо этого, иностранцы пришли в восторг и от показа советской действительности на экране. Дело в том, что фильм, по их мнению, прекрасно рассказывает о быте того времени и дает представление об устройстве жизни в стране.