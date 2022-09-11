Могла занять место Жаклин Кеннеди, но стала «второй» женой: как сложилась судьба Дарьи из «Тихого дона»

Актриса Людмила Хитяева известна множеством своих ярких ролей. Знаменитость сыграла более чем в 40 фильмах и смогла завоевать сердца не только российских, но и зарубежных поклонников. При этом ее личная жизнь складывалась вовсе не счастливо.

В первый брак артистка вступила еще во время учебы в театральном вузе. Избранником Хитяевой стал Александр Белокринкин, который активно ухаживал за ней. Супруги прожили вместе долгие годы, но возрастающая популярность артистки и ее постоянное отсутствие дома не давали покоя мужу. В итоге однажды она услышала сплетни о романе супруга на стороне и тут же подала на развод. Как позднее признавалась знаменитость, она так и не узнала, были эти домыслы правдой или она из-за завистников оставила любимого мужа и отца ее ребенка.

После этого Хитяева встретила прославленного советского хирурга Бориса Якобсона. В то время она уже была известной на всю страну актрисой, но врач не узнал ее даже рядом с афишей. Он не смог пройти мимо красивой девушки, которую случайно встретил на улице, и решил познакомиться. Спустя некоторое время они поженились.

В то время слава артистки распространилась далеко за пределы СССР. Однажды ее даже пригласили на фестиваль в Афины, где она блистала среди мировых кинозвезд. И именно там с ней попытался познакомиться миллиардер Аристотель Онассис: он три раза пригласил ее на танец, но так и не смог обменяться даже номерами телефонов, ведь не разговаривал по-русски. Вернувшись домой, Хитяева узнала, с кем провела весь вечер и что он женился на вдове президента Кеннеди Жаклин.

Увеличивающаяся известность Хитяевой весьма негативно сказывалась на ее личной жизни. Второй супруг тоже начал завидовать успеху актрисы, и однажды она застала его дома с любовницей. Уже на следующей день знаменитость выставила Якобсона из дома и только через два года начала новые отношения. Третьим избранником артистки стал автогонщик Валерий Леонтьев, однако и этот союз не продлился долго. Спустя двадцать лет сама актриса решила уйти от возлюбленного и даже нашла себе замену, выбрав Леонтьеву спутницу. Как признавалась знаменитость, в тот период она стала для каскадера «второй» женой.

При этом, несмотря на неудачи в жизни, Хитяева не отчаивалась. Будучи уже легендой экрана, в 60 лет она вступила в отношения с 31-летним музыкантом Андреем. Вместе пара прожила восемь лет, но, как пишет портал The Voice Mag, со временем артистка начала замечать возрастающее самодовольство у избранника и рассталась с ним.

Сейчас Хитяева занята заботами о своей семье. Она уже давно закончила свою карьеру и посвящает все свободное время внуку.