Могила Вицина спустя почти 22 года похожа на свинарник

Георгия Вицина зрители помнят и любят благодаря фильмам «Женитьба Бальзаминова», «Сказка о потерянном времени», «Операция „Ы“», «Кавказская пленница» и «Джентльмены удачи». Несмотря на большие заслуги перед отечественным кино, могилу актера совсем давно забросили.

Вицин ушел из жизни в 2001 году в Москве на 85-м году жизни. Похоронили звезду на Ваганьковском кладбище в центре столицы. Рядом упокоена и супруга артиста Тамара Федоровна, пережившая мужа на восемь лет. Поклонники с ужасом говорят, что за могилой четы никто не ухаживает.

Табличка с именем и фамилией давно покосилась, всюду разбросаны выцветшие на солнце искусственные цветы.

«Все выглядит очень сиротливо, как будто превратилось в свалку», — рассказала почитательница покойного актера.

Администрация кладбища ищет родственников Георгия Вицина, чтобы они привели захоронение в порядок, как сообщает «Телепрограмма ».