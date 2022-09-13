Мог сыграть в «Крепком орешке»: от чего главный ловелас СССР бежал из страны

Игорь Костолевский был одним из самых узнаваемых и востребованных актеров СССР. Уже наутро после выхода своего дебютного фильма «Звезда пленительного счастья» о жизни декабристов он проснулся суперзвездой. Да и дальнейшая его карьера протекала успешно: десятки ролей, амплуа одного из первых красавцев и ловеласов страны не только на экране, но и в жизни.

Но в какой-то момент он устал от подобных ролей и решил искать актерской новизны за пределами Союза. Актер отправился в Норвегию, но долго там не выдержал, поэтому через полгода вернулся в Россию. После этого Игорь Матвеевич сосредоточился на активной работе в театре, а в кино взял долгую паузу.

При этом отказывался Костолевский, который к тому времени стал уже народным артистом России, не только от экранных ролей на родине, но даже и от предложений из Голливуда. Так, однажды его пригласили сыграть в сиквеле «Крепкого орешка», но Костолевский отказался и назвал предложенную ему роль, как и весь фильм в целом обычной «клюквой».

В последние годы актер начал активно сниматься в отечественных сериалах. За его плечами роли в проектах «Бесы», «Триггер», «Серебряный волк» и в других.