Мог не проснуться знаменитым: карьере Боярского помешала «экранная» возлюбленная

Фильм «Д’Артаньян и три мушкетера» прославил Михаила Боярского на всю страну. До сих пор многие ассоциируют актера с его персонажем, а ведь успех артиста буквально висел на волоске.

Карьера знаменитости оказалась под угрозой из-за его «экранной» возлюбленной. Георгий Юнгвальд-Хилькевич хотел, чтобы Констанцию Бонасье сыграла Евгения Симонова. Однако руководители Госкино поставили перед режиссером жесткое условие: либо роль отойдет Ирине Алферовой, которая считалась самой красивой актрисой советского кинематографа того времени, либо проекту не бывать.

Кинодел пытался доказать, что внешность Алферовой не годится для этой героини, но слушать его аргументы не желали. Тогда режиссеру пришлось смириться с неизбежным и ради того, чтобы лента все же увидела свет, начать работу с Алферовой.

Остается лишь гадать, как сложилась бы жизнь Боярского, если бы Юнгвальд-Хилькевич продолжал стоять на своем. Одно известно точно: если бы фильм «Д’Артаньян и три мушкетера» так и не вышел на экран, то актер вряд ли бы в одночасье проснулся знаменитым.