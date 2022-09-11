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Киноафиша Статьи Мог не проснуться знаменитым: карьере Боярского помешала «экранная» возлюбленная

Мог не проснуться знаменитым: карьере Боярского помешала «экранная» возлюбленная

11 сентября 2022 12:30
Мог не проснуться знаменитым: карьере Боярского помешала «экранная» возлюбленная

К счастью, режиссер пошел на уступки.

Фильм «Д’Артаньян и три мушкетера» прославил Михаила Боярского на всю страну. До сих пор многие ассоциируют актера с его персонажем, а ведь успех артиста буквально висел на волоске.

Карьера знаменитости оказалась под угрозой из-за его «экранной» возлюбленной. Георгий Юнгвальд-Хилькевич хотел, чтобы Констанцию Бонасье сыграла Евгения Симонова. Однако руководители Госкино поставили перед режиссером жесткое условие: либо роль отойдет Ирине Алферовой, которая считалась самой красивой актрисой советского кинематографа того времени, либо проекту не бывать.

Мог не проснуться знаменитым: карьере Боярского помешала «экранная» возлюбленная

Кинодел пытался доказать, что внешность Алферовой не годится для этой героини, но слушать его аргументы не желали. Тогда режиссеру пришлось смириться с неизбежным и ради того, чтобы лента все же увидела свет, начать работу с Алферовой.

Остается лишь гадать, как сложилась бы жизнь Боярского, если бы Юнгвальд-Хилькевич продолжал стоять на своем. Одно известно точно: если бы фильм «Д’Артаньян и три мушкетера» так и не вышел на экран, то актер вряд ли бы в одночасье проснулся знаменитым.

Фото: Кадр из фильма «Д’Артаньян и три мушкетера», 1979
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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