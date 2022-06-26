Мог купить рынок: Басков вскрыл правду о подпольных заработках

Николай Басков начал заниматься бизнесом с юных лет. В 13 лет он продавал цветы, сорванные в саду родной бабушки, а уже в 18 мог стать как очень состоятельным человеком, так и покойником.

После продажи цветов музыкант переключил внимание на парфюм. На все скопленные деньги Басков купил целый вагон импортных духов, которые оказались подделкой. А ведь на этой сделке он бы сколотил целое состояние.

«На заработанные деньги я мог бы купить рынок "Динамо", но господь дал мне правильный вектор. Научив меня рыночным отношениям, судьба отправила меня подметать сцену», — рассказал артист.

Отдавать деньги за фальшивый товар пришлось его родителям, для чего они продали дом. Выбора у них, по словам Баскова не было, ведь его могли убить. После этой неудачи скользскому пути «фарцы» он предпочел творческую стезю в ГИТИСе.