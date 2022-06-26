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Мог купить рынок: Басков вскрыл правду о подпольных заработках

26 июня 2022 15:23
Мог купить рынок: Басков вскрыл правду о подпольных заработках

Певец едва не стал жертвой рэкетиров.

Николай Басков начал заниматься бизнесом с юных лет. В 13 лет он продавал цветы, сорванные в саду родной бабушки, а уже в 18 мог стать как очень состоятельным человеком, так и покойником.

После продажи цветов музыкант переключил внимание на парфюм. На все скопленные деньги Басков купил целый вагон импортных духов, которые оказались подделкой. А ведь на этой сделке он бы сколотил целое состояние.

«На заработанные деньги я мог бы купить рынок "Динамо", но господь дал мне правильный вектор. Научив меня рыночным отношениям, судьба отправила меня подметать сцену», — рассказал артист.

Отдавать деньги за фальшивый товар пришлось его родителям, для чего они продали дом. Выбора у них, по словам Баскова не было, ведь его могли убить. После этой неудачи скользскому пути «фарцы» он предпочел творческую стезю в ГИТИСе.

«А мог бы сейчас быть где-то яхте», — пошутил Николай в эфире передачи «Временно доступен».

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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