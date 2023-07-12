Модница из «Ералаша» давно выросла и не стесняется оголяться на съемках: вы ее не узнаете

Анфиса Черных никогда не хотела быть актрисой, но привлекла внимание Бориса Грачевского. Съемки в «Ералаше» стали хорошим толчком для развития карьеры, но не изменили отношение знаменитости к актерской профессии.

Зрители помнят артистку по роли модницы в серии «Красота!». Героиня Анфисы делала макияж своей экранной подруге. Девочки так увлеклись, что не заметили, как в квартиру пробрался грабитель. К счастью, встретившись с ним лицом к лицу, обе смогли избежать опасности. Вор был так испуган «красотой» незнакомки, что убежал со всех ног.

Черных призналась, что снималась в детском юмористическом киножурнале больше забавы ради. Всерьез стать актрисой она решила после съемок в фильме «Географ глобус пропил». Тогда зрители смогли увидеть, что звезда «Ералаша» изменилась до неузнаваемости: она давно выросла и не боится оголяться в кадре.

В нашумевшем проекте есть сцена, в которой персонаж Хабенского раздевает героиню Анфисы до нижнего белья, чтобы та обсохла после сильного дождя. Артистка справилась с провокационной сценой на ура и после завершения съемок приняла решение о поступлении в театральный.