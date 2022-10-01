Мода на мужчин постарше: в возраст звезд дорам невозможно поверить

Им уже за 40, но их до сих пор любят школьницы.

Корея славится развитым рынком бьюти-услуг, а еще моложавостью своих жителей. Подтверждение тому – корейский кинематограф, где взрослые мужчины легко могут сойти за молодых парней.

Актеру Ли Дон-уку уже 40 лет, а по корейским меркам и все 41, ведь в стране принято считать возраст с момента попадания «в утробу». Тем не менее, сейчас карьера актера на пике, и он считается одним из секс-символов Южной Кореи. Лин Дон-ук снялся в таких известных дорамах, как «Незнакомцы из ада», «История девятихвостого лиса» и «Плохой и сумасшедший».

Хен Бину уже 39 лет (по-корейски 40). Известность ему принесли такие проекты, как «Кооперация» и «Таинственный сад». Актер женат на красавице Сон Е-джин, но это не мешает ему считаться одним из самых желанных мужчин Южной Кореи.

Пак Хи-сун уже целых 52 года (53 в Корее), но в это сложно поверить. Славу ему принесла роль злодея в дораме «Во имя мести», а сейчас актер снимается в «Образцовой семье».

43-летнего красавчика Кон Ю российские зрители знают по нашумевшей «Игре в кальмара». Но моложавый актер снялся во множестве других проектов, известных далеко за пределами Кореи – «Суровое испытание», «Поезд в Пусан» и «Секретный агент».

По-корейски Со Джи-сопу уже целых 45 лет. Актер сыграл немало разноплановых, ролей – и в Корее считается не только красавчиком, но и мастеров перевоплощений. Самые известные из его дорам – это «Всегда», «Призрак» и «Повелитель солнца».