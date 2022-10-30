Многолетняя ненависть: пугающей странности принцессы Дианы нашлось объяснение

Принцесса Диана всячески избегала такого известного и любимого многими бренда, как Chanel. На это у супруги принца Чарльза были свои причины.

Королева людских сердец прекрасно знала о любовной связи своего мужа с Камиллой Паркер-Боулз. Любовники не старались скрыть свою связь от леди Ди. Например, во время медового месяца Чарльз носил запонки от Chanel, которые ему в подарок преподнесла вовсе не законная жена.

Впоследствии Диана буквально возненавидела все, что связано с этим брендом. Дошло до того, что она потребовала, чтобы дворецкий Пол Баррел снял со всех ее вещей от Chanel фирменную букву С, с которой начинается не только название марки, но имя ее главной соперницы.

В 1996-м, спустя годы ненависти, леди Ди и вовсе отказалась от вещей Chanel. Это подтвердил дизайнер Джейсон Бранд, который получил от Дианы резкий отказ на просьбу примерить туфли бренда. Тогда принцесса сослалась на то, что не может носить ничего, что имеет букву C.