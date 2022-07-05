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Многое достается бесплатно: известный певец вывел Пугачеву на чистую воду

5 июля 2022 16:40
Многое достается бесплатно: известный певец вывел Пугачеву на чистую воду

Знаменитость не стесняется пользоваться своим положением.

Прохор Шаляпин рассказал неожиданные подробности жизни Аллы Пугачевой. По его мнению, певица получает многое в подарок из-за своего статуса.

Не так давно в СМИ появилась информация, что Примадонна покинула Израиль и переехала в Юрмалу. По мнению поклонников, сделала это артистка из-за высоких трат в стране, однако Шаляпин не разделяет подобные убеждения. По его словам, многие почитатели таланта певицы готовы угощать ее в ресторанах и бесплатно селить в своих домах из-за уважения к таланту, поэтому она не сталкивается с большими расходами.

«Пугачева — звезда, и ей очень многие готовы сдать лучшие виллы бесплатно. Просто за то, что она Пугачева», — цитирует слова музыканта портал Teleprogramma.pro.

Также артист признался, что он не верит в ограниченность накоплений Примадонны. По его словам, исполнительница настолько обеспечена, что может тратить деньги до конца жизни, не задумываясь об их количестве.

Фото: EastNews
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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