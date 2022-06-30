«Многие мои друзья умерли»: состояние 87-летней Фатеевой ошеломило россиян

87-летняя звезда советского кино Наталья Фатеева предпочитает вести уединенный образ жизни. Отчасти причиной этому стала и медицинская ошибка, которая случилась с актрисой несколько лет назад. Из-за нее болезнь ног у Фатеевой прогрессировала настолько, что она вынуждена передвигаться на костылях.

Кроме того, артистка переболела коронавирусом. Она перенесла болезнь сравнительно легко, хотя с ужасом наблюдала, как от нее страдают ее близкие.

«Многие мои друзья умерли», — призналась Фатеева в беседе с порталом Prozvezd .

По словам актрисы, заболеть новыми инфекциями она уже не опасается, так как почти не выходит из дома. Ее иногда навещают дети и внуки, правда, Фатеева предпочитает проводить время в одиночестве. Она желала бы улететь на отдых в теплое место, однако ее болезнь не позволит сбыться этим мечтам. Кроме того, актрисе до сих пор приходят предложения о съемках. Она их не принимает, так как не хочет, чтобы зрители увидели ее на экране в нынешнем состоянии.