Многие даже не догадывались, что самую талантливую актрису России воспитал Лановой: официально не ее отец

Анна Чиповская нарасхват у режиссеров. 36-летняя актриса снялась в таких популярных картинах, как «Елки», «Оттепель», «Уходящая натура», «Хождение по мукам» и «Последний министр». Судьба будущей звезды была предрешена, ведь с детства ее окружали культовые советские артисты.

Чиповская происходит из актерской семьи. Ее мама много лет преданно служила Театру имени Вахтангова и часто брала дочку с собой на репетиции. Маленькую Аню обожала вся труппа. Особенно девочке благоволил Василий Лановой. Кумир миллионов нянчился с малышкой и придумывал, чем ее развлечь.

Играла с ребенком и другая звезда театральных подмостков — Юлия Борисова, известная по роли Настасьи Филипповны в экранизации «Идиота». Неудивительно, что выросшая в такой яркой компании Анна Чиповская приняла решение связать свою жизнь с актерским мастерством.