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Младший лейтенант, мальчик молодой: в такого Тарзана влюбилась бы каждая

5 мая 2023 13:30
Младший лейтенант, мальчик молодой: в такого Тарзана влюбилась бы каждая

В юности танцор был невероятно привлекательным.

Сергей Глушко, более известный как Тарзан, стал наиболее популярным благодаря браку с Наташей Королевой. Многие женщины мечтают оказаться на месте певицы, отхватившей себе такого знойного мачо. Однако он не всегда был мускулистым стриптизером. Прежде бодибилдер строил карьеру военного.

Тарзан с отличием окончил военно-морскую академию, после чего устроился на работу на космодром «Плесецк». Уже тогда он был эффектным красавцем — накачанный голубоглазый блондин мог легко свести с ума любую.

Младший лейтенант, мальчик молодой: в такого Тарзана влюбилась бы каждая

Вскоре Сергей женился, правда, первый брак вышел комом. Супругой будущей звезды стала Елена Переведенцева. Избранница Глушко была недовольна его заработками, что стало причиной развода. Впоследствии бодибилдер и перебрался в Москву, где начал свой путь к славе с того, что выступал в клубах и снимался в сериалах.

Фото: Legion-Media, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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