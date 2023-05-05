Младший лейтенант, мальчик молодой: в такого Тарзана влюбилась бы каждая

Сергей Глушко, более известный как Тарзан, стал наиболее популярным благодаря браку с Наташей Королевой. Многие женщины мечтают оказаться на месте певицы, отхватившей себе такого знойного мачо. Однако он не всегда был мускулистым стриптизером. Прежде бодибилдер строил карьеру военного.

Тарзан с отличием окончил военно-морскую академию, после чего устроился на работу на космодром «Плесецк». Уже тогда он был эффектным красавцем — накачанный голубоглазый блондин мог легко свести с ума любую.

Вскоре Сергей женился, правда, первый брак вышел комом. Супругой будущей звезды стала Елена Переведенцева. Избранница Глушко была недовольна его заработками, что стало причиной развода. Впоследствии бодибилдер и перебрался в Москву, где начал свой путь к славе с того, что выступал в клубах и снимался в сериалах.