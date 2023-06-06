Младший брат Вдовиченкова оказался еще красивее актера: вот кто должен был стать звездой

Владимир Вдовиченков старается лишний раз не упоминать, что у него есть брат. Наверняка актер опасается конкуренции, ведь его родственник не только гораздо моложе, но еще и чертовски красив.

Константин младше знаменитого брата на 12 лет. Он не захотел связывать свою жизнь с кинематографом и поступил в Калининградский технический государственный университет. Вдовиченков-младший избегает публичности, но страницу в социальных сетях все же ведет.

Судя по публикациям, он занимается предпринимательской деятельностью. Обилие фотографий с изысканными блюдами наталкивает интернет-пользователей на мысль о том, что он имеет отношение к ресторанному бизнесу.

Также при виде снимков Константина подписчики поражаются тому, как сильно он похож на своего именитого родственника. При этом многие считают, что мужчина гораздо привлекательнее и обаятельнее, чем Владимир. Кажется, он зря отказался от карьеры актера, поскольку вполне мог бы превзойти звезду «Бригады».