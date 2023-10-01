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Младший брат Кристины: Пугачева скрывала от россиян правду о ребенке

1 октября 2023 20:45
Младший брат Кристины: Пугачева скрывала от россиян правду о ребенке

Речь не о Гарри Галкине.

Кристина Орбакайте не очень любит рассказывать о своей личной жизни, да и Алла Пугачева гораздо больше показывает публике своих младших детей. Много лет артистка не говорила ни слова о брате Кристины. Примадонна не поощряла общение дочери с мальчиком, видимо, затаив обиду на своего бывшего мужа.

Еще в 1985 году у Кристины родился брат Фабиан. Его отцом был Миколас Орбакас, а матерью — воздушная гимнастка Марина, на которой мужчина женился после расставания с Пугачевой. Сегодня единственный сын пары уже вырос, но не торопится радовать родителей внуками.

Мужчине уже под сорок, но прессе о нем известно не так уж много. По словам отца, Фабиан пока не торопится обзавестись собственной семьей. Он трудится в логистической компании и уже несколько лет живет со своей девушкой.

«Девочка хорошая, нам нравится», — сообщил журналистам Орбакас.

Младший брат Кристины: Пугачева скрывала от россиян правду о ребенке
Фото: Legion-Media, кадр из шоу «Говорим и показываем» (2011-2017)
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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