Младшей повезло больше всех: посмотрите, какими выросли дочери Мэрил Стрип

Все они пытаются покорить Голливуд, как и их мать.

За годы совместной жизни Мэрил Стрип и ее муж Дон Гаммер воспитали трех дочерей и одного сына. И, как оказалось, все три наследницы, Мэми, Грейс и Луиза, пошли по стопам матери и связали свою жизнь с шоу-бизнесом.

Так, Мэми и Грейс активно развивают актерскую карьеру. Сестры регулярно принимают участие в известных голливудских проектах и нередко снимаются со своей матерью. Например, Мэми зрители могли видеть в сериалах «Джон Адамс» и «Настоящий детектив», а Грейс блистала в «Новостях» и «Ужасной истории».

Луиза же решила связать свою жизни с работой моделью. К 32 годам она стала лицом модного дома Dior и неоднократно появлялась на подиумах и обложках глянца. Помимо этого, Луиза изучает актерское мастерство в Йельской школе драмы, и зрители уже могли оценить ее игру в костюмной драме «Позолоченный век».

Поклонники знаменитой актрисы внимательно следят за достижениями ее наследниц. Как отмечают многие, дочери Стрип похожи на нее не только внешне, но и талантом, поэтому непременно добьются больших успехов.