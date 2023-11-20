Младше на 46 лет, с печальным лицом: как выглядит новая любовница женатого Учителя

Юлия Пересильд долгое время скрывала подробности своей личной жизни, пока в 2017 году актриса не призналась: дочек она родила от женатого режиссера Алексея Учителя. Официально популярный постановщик так и не развелся с супругой Кирой Саксаганской, но успел обзавестись новой любовницей.

Учителя подозревают в романе с Софьей Мелединой. Возрастной избранник продюсирует картины 26-летней барышни. Также Софья то и дело мелькает на снимках с семейных торжеств. У начинающего режиссера растет дочка Нина. Публика подозревает, что отцом ребенка является как раз бывший Пересильд.

Судачат, что новый фильм с участием самой популярной российской актрисы Алексей Учитель посмотрел в компании своей фаворитки. Впрочем, предполагаемые любовники никак не комментируют информацию о потенциальном романе.