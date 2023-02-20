Младше на 22 года: как выглядела молодая жена Хоботова из «Покровских ворот», которая разрушила его семью

Анатолий Равикович влюбился в юную актрису с первого взгляда, но муки совести и нерешительность, роднившую его с персонажем «Покровским ворот», победить ему удалось не сразу.

Он увидел 18-летнюю Ирину Мазуркевич, когда ее, начинающую, но многообещающую актрису, приняли в труппу театра Ленсовета, где он играл. На Ирину он произвел неизгладимое впечатление, когда она встретила его без грима за кулисами.

Равикович полгода любовался Ириной издалека. Украдкой ходил за ней до метро. Мучался, ведь его дочь была всего на 10 лет младше. Через три года после знакомства актер оставил жену, актрису Елену Доброседову, и переехал к возлюбленной, после чего пара зарегистрировала свои отношения.

Ирина родила артисту дочь Лизу и прожила с ним более тридцати лет. Она была рядом, когда актер переносил многочисленные операции на сердце и даже клиническую смерть.

«Если бы в моей жизни не было больше ничего, кроме встречи с Ирой, я бы все равно считал свою жизнь удавшейся», — говорил сам Равикович.

Умирая, он завещал ей не оставаться в одиночестве. Через пять лет Мазуркевич вышла замуж за бизнесмена Владимира Файнштейна.