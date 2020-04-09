«Миссия невыполнима»: Кристина Асмус пожаловалась на обжорство и лень на карантине

Похоже, творческий потенциал на карантине у светской богемы иссяк и дальше начались чисто житейские проблемы. Так, российская актриса театра и кино Кристина Асмус переживает о том, как не набрать вес, поэтому просит совета у подписчиков. Подписчики отвечают: «Никак!».

«Срочно нужны советы!! Как перестать жрать?! Как заставить себя делать что-то полезное?! Как ложиться спать раньше 5 утра?! Как научиться делать маникюр в домашних условиях?!! И как не пропустить свой др?!» — опубликовала Асмус крик души на своей странице в Instagram.

«Как не жрать, сейчас все ищут ответ на этот вопрос», «Ой, вам пожрать никогда не помешает», «Миссия невыполнима», — шутили в комментариях фолловеры. Но все признали, что ведут примерно похожий образ жизни: «Жрите спокойно, мы сейчас все жрем», «Я думала, я одна заваливаюсь в 5 утра».

Кристина Асмус известна своей ролью в сериале «Интерны», а также участием в таких кинолентах, как «А зори здесь тихие...» (новая версия), «Текст», «Быстрее, выше, сильнее».

Актриса в 2013 году вышла замуж за Гарика Харламова и в 2014-м родила от него дочь.