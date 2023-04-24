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Киноафиша Статьи «Мисс мира – 2000» оголилась и заставила народ ахнуть: спустя 23 года даже лучше, чем раньше

«Мисс мира – 2000» оголилась и заставила народ ахнуть: спустя 23 года даже лучше, чем раньше

24 апреля 2023 09:30
«Мисс мира – 2000» оголилась и заставила народ ахнуть: спустя 23 года даже лучше, чем раньше

Годы не властны над знаменитостью.

Актриса и модель Приянка Чопра стала известна на весь мир в 2000 году, когда выиграла конкурс «Мисс мира». С того времени знаменитость становится лишь популярнее, регулярно подтверждая свой статус весьма пикантными снимками.

Так, в своих социальных сетях знаменитость поделилась чувственным кадром, сделанным во время отдыха с мужем, музыкантом Ником Джонасом. На снимке Приянка позирует в миниатюрном бикини, акцентируя внимание на своем декольте и тонкой талии.

«Мисс мира – 2000» оголилась и заставила народ ахнуть: спустя 23 года даже лучше, чем раньше

Фанаты со всего мира остались в восторге от 40-летней звезды экрана. В комментариях они осыпали ее комплиментами и признаниями в любви. По их мнению, модель до сих пор выглядит как «Мисс мира» и смело может считаться одной из самых красивых женщин на всех континентах.

«Ангел в бикини», «Ты прекрасна», «Настоящая индийская принцесса», «Сокровище», — пишут восторженные подписчики.

Фото: Globallookpress.com, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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