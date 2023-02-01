Мировым красавчиками нельзя жениться: доказательством станет одно фото

Женитьба не всегда влияет на мужчин положительно. Это своим примером могут подтвердить признанные красавцы мирового шоу-бизнеса. Семейная жизнь расслабляет и превращает горячих секс-символов в представителей категории плюс-сайз.

Так, Джейсон Момоа, запомнившийся по роли кхала Дрого, после женитьбы на актрисе Лизе Боне сильно прибавил в весе. Супруга выглядела на фоне рослого и поправившегося Аквамена настоящей Дюймовочкой. Год назад пара распалась, но пока Момоа пока так и не избавился от жирка на животе.

То же самое приключилось с британским актером Джейсоном Стэйтемом. Он всегда был спортивным и подтянутым на зависть конкурентам. Однако после женитьбы Джейсон обзавелся пузиком и утратил свою отменную форму. Теперь от кубиков Стэйтема остались одни воспоминания.

Рэпер Канье Уэст пошел по тому же пути. За годы брака с Ким Кардашьян артист набрал больше десяти килограммов. Но, возможно, их развод пойдет ему на пользу, и Уэст вернет былую форму.