Мировое соглашение с отцом Фриске не помогло: Шепелева ждет новый суд

С момента смерти Жанны Фриске прошло уже 7 лет, но ее родные до сих пор не уладили отношения между собой. Только недавно сообщалось, что Владимир Фриске и Дмитрий Шепелев заключили мировое соглашение по поводу квартиры, оставшейся от певицы в столице. Телеведущий как представитель их общего с Жанной сына Платона собирался продать его долю в жилье. А отец артистки предложил «простить» Дмитрию долг на сумму около 7 млн рублей в обмен на принадлежащие ему квадратные метры.

Родители Жанны утверждают, что хотят оставить недвижимость внуку на будущее. И именно беспокойство за его судьбу привело к новому судебному делу. По словам Владимира Фриске, прошлой осенью Шепелев якобы вывел с иностранных счетов сына крупную сумму в валюте. Эти средства оставила Платону певица. В пересчете на рубли речь идет о 20 млн. Отец Жанны предположил, что деньги Дмитрий потратил на дорогую иномарку. Теперь Шепелева ждет новый суд — Владимир уже готовит иск, привлекая к делу зарубежных адвокатов.