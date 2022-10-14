Мирослава Карпович прилюдно открестилась от Прилучного: «Кто следующая?»

В антрепризном спектакле «Косметика врага», в котором главную роль исполняет Павел Прилучный, произошла замена. До недавнего времени вместе с актером на сцене работала Мирослава Карпович. Она и позировала на афише постановки в ярко-красном наряде и шляпке в тон. Но в предстоящем показе спектакля на гастролях зрители Мирославу не увидят. Сейчас лицо дамы в красном на плакате скрыто тенью. По информации издания «СтарХит », пока ее будет играть актриса Екатерина Иванова, но ожидается, что постоянной звездой станет другая девушка.

А в Сети не сомневаются, что с Прилучным будет выступать его нынешняя супруга Зепюр Брутян. Пользователи заметили любопытную тенденцию: еще несколько лет назад главную женскую роль в «Косметике врага» получила Агата Муцениеце. Но за год до развода, когда в ее браке с Павлом уже были проблемы, в спектакле ее неожиданно заменили на Карпович. Теперь и Мирослава прилюдно открестилась от Прилучного, что, как подозревают в соцсетях, неслучайно. Возможно, актер «расчистил» место для своей любимой жены.