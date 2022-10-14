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Киноафиша Статьи Мирослава Карпович прилюдно открестилась от Прилучного: «Кто следующая?»

Мирослава Карпович прилюдно открестилась от Прилучного: «Кто следующая?»

14 октября 2022 13:30
Мирослава Карпович прилюдно открестилась от Прилучного: «Кто следующая?»

Актриса больше не будет работать с бывшим на одной сцене.

В антрепризном спектакле «Косметика врага», в котором главную роль исполняет Павел Прилучный, произошла замена. До недавнего времени вместе с актером на сцене работала Мирослава Карпович. Она и позировала на афише постановки в ярко-красном наряде и шляпке в тон. Но в предстоящем показе спектакля на гастролях зрители Мирославу не увидят. Сейчас лицо дамы в красном на плакате скрыто тенью. По информации издания «СтарХит», пока ее будет играть актриса Екатерина Иванова, но ожидается, что постоянной звездой станет другая девушка.

А в Сети не сомневаются, что с Прилучным будет выступать его нынешняя супруга Зепюр Брутян. Пользователи заметили любопытную тенденцию: еще несколько лет назад главную женскую роль в «Косметике врага» получила Агата Муцениеце. Но за год до развода, когда в ее браке с Павлом уже были проблемы, в спектакле ее неожиданно заменили на Карпович. Теперь и Мирослава прилюдно открестилась от Прилучного, что, как подозревают в соцсетях, неслучайно. Возможно, актер «расчистил» место для своей любимой жены.

«Ну, и кто следующая? Спорим, что Брутян», «Прилучный с кем живет, с тем и работает. Практично», — отметили комментаторы.

Фото: Globallookpress.com
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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