Миронова кусает локти: главной звездой «Ленкома» оказалась ненавистная всеми актриса

Такого послужного списка нет ни у кого на сцене.

Марк Захаров возглавлял столичный театр «Ленком» почти полвека, вплоть до своей смерти в 2019 году. Мэтр не только поставил множество выдающихся спектаклей, но и помог построить головокружительную карьеру своей единственной дочери.

Об Александре Захаровой ходит множество слухов. Актриса блистает в «Ленкоме» с 1980-х, однако ее репутация в театре неоднозначна. Коллеги жалуются, что наследница знаменитого режиссера ведет себя высокомерно, хамит и постоянно сетует на отсутствие главных ролей, которых у нее целых четыре.

Несмотря на сложные отношения с нынешним руководителем Марком Варшавером, Захарова остается самой титулованной актрисой в «Ленкоме». На ее счету Орден Почета, Орден Александра Невского, Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, а также множество театральных наград.