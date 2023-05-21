Миронов и Никулин отказались сниматься в одном фильме: не поверите в каком

Довольно часто финальная версия фильма не соответствует тому, что изначально задумывал режиссер. И даже культовые комедии Гайдая, которые сегодня считаются шедеврами советского кинематографа, должны были выглядеть иначе.

Это коснулось и картины «Иван Васильевич меняет профессию». Сейчас кажется, что сложно придумать еще более звездный актерский состав, поскольку на экране зрители наблюдали за игрой Юрия Яковлева, Александра Демьяненко и Владимира Этуша. Но знаменитый режиссер хотел видеть в своем фильме еще двух мэтров.

Гайдай считал, что на роль Ивана Грозного может подойти лишь Юрий Никулин. Но комедийный артист не верил в успех картины и даже думал, что цензоры не пропустят ее на большие экраны. Поэтому он отказался от предложения постановщика. А вот кандидатуру Андрея Миронова забраковали члены худсовета. По их мнению, актер в образе Жоржа Милославского не сочетался бы с Яковлевым. Из-за этого две кинозвезды так и не появились в культовой комедии.