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Минус одна: сериал «Универ» понес невосполнимую потерю

1 августа 2023 07:45
Минус одна: сериал «Универ» понес невосполнимую потерю

Эту звезду обожали поклонники.

В этом месяце стало известно о готовящемся продолжении сериала «Универ». Ситком получил название «Универ. 13 лет спустя». Виталий Гогунский, Станислав Ярушин, Анна Хилькевич и другие актеры уже дали согласие на возвращение к своим ролям. Но одна из звезд проекта официально заявила, что в сериале она больше не появится. К разочарованию поклонников, Настасья Самбурская отказалась дальше играть Кристину Соколовскую.

Актриса опубликовала в соцсетях фотографию с бывшими коллегами по «Универу» и сообщила, что отклонила предложение принять участие в съемках. У нее не получилось договориться с продюсерами о размере гонорара.

По мнению Самбурской, за три года ее ставка должна была бы вырасти, но ей предложили такую же сумму за дальнейшие съемки. На уступки были не готовы пойти ни она, ни руководители проекта. Поэтому персонажа Настасьи в «Универе» больше не будет.

Фото: Кадр из сериала "Универ. Новая общага" 2011–2018
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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