Минус 85 кг и 20 операций: пухляш из «Дома-2» превратился в русского Кена
Уже три года звезда социальных сетей занимается изменениями своей внешности.
Егор Холявин прославился на всю страну, когда стал участником реалити-шоу «Дом-2». Знаменитость пришел искать на проект свою любовь, но столкнулся с многочисленными насмешками публики, ведь весил больше 100 килограммов. Такое отношение заставило Холявина полностью изменить свою внешность.
После того как звезда экрана покинул телестройку, он отправился в американскую компанию, которая занимается преображением. Специалисты согласились сделать из Егора точную копию куклы Кена, верного спутника Барни, и распланировали не только строгую диету, но и серию операций.
За несколько прошедших лет звезда экрана кардинально изменился. Он избавился от лишних килограммов и не выходит из тренажерного зала. Егор провел уже более 20 пластических операций, часть из которых привела к серьезным осложнениям. Однако проблемы со здоровьем не останавливают знаменитость: в будущем он собирается изменить разрез глаз, сделать коррекцию зрения и ринопластику.
О своей жизни Егор рассказывает в социальных сетях. Он откровенно делится своими переживаниями, а большую часть публикаций составляют его селфи, которые собирают весьма двоякую реакцию пользователей Сети. Кто-то, например, активно осуждает его за любовь к пластике, а другие хвалят за целеустремленность и результат.
«Думаю, тебе нужно обратиться к психологу и поработать с человеком внутри себя!», «Результаты потрясающие. Но все же берегите себя», «Очень страшно за тебя в будущем, когда эти операции дадут знать о себе», «Крутое преображения. Иди дальше и не останавливайся!» — делятся мнением подписчики Егора.