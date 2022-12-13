Минус 85 кг и 20 операций: пухляш из «Дома-2» превратился в русского Кена

Егор Холявин прославился на всю страну, когда стал участником реалити-шоу «Дом-2». Знаменитость пришел искать на проект свою любовь, но столкнулся с многочисленными насмешками публики, ведь весил больше 100 килограммов. Такое отношение заставило Холявина полностью изменить свою внешность.

После того как звезда экрана покинул телестройку, он отправился в американскую компанию, которая занимается преображением. Специалисты согласились сделать из Егора точную копию куклы Кена, верного спутника Барни, и распланировали не только строгую диету, но и серию операций.

За несколько прошедших лет звезда экрана кардинально изменился. Он избавился от лишних килограммов и не выходит из тренажерного зала. Егор провел уже более 20 пластических операций, часть из которых привела к серьезным осложнениям. Однако проблемы со здоровьем не останавливают знаменитость: в будущем он собирается изменить разрез глаз, сделать коррекцию зрения и ринопластику.

О своей жизни Егор рассказывает в социальных сетях. Он откровенно делится своими переживаниями, а большую часть публикаций составляют его селфи, которые собирают весьма двоякую реакцию пользователей Сети. Кто-то, например, активно осуждает его за любовь к пластике, а другие хвалят за целеустремленность и результат.