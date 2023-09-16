Мини-юбка и вызывающий макияж: дочь Кузи из «Универа» в 13 лет выглядит как «тетя»

Виталий Гогунский стал отцом в 2010 году, когда родилась его дочь Милана. Девочка с ранних лет решила связать свою жизнь с искусством и уже выпустила несколько популярных композиций. Артистка все чаще появляется на публике, но далеко не всегда ее выходы вызывают восторг у публики.

Так, совсем недавно вместе с мамой, моделью Ириной Маирко, Милана стала гостьей музыкального фестиваля. Для мероприятия она выбрала розовое мини-платье, а завершила образ ярким макияжем и наращенными ногтями.

Пользователи Сети были шокированы нарядом Миланы. Обсуждая внешний вид девочки, они отметили, что она выглядит значительно старше своих лет. И якобы Ирина старательно выбирает «взрослые» наряды для своей дочери, чтобы привлечь внимание публики.