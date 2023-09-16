Мини-юбка и вызывающий макияж: дочь Кузи из «Универа» в 13 лет выглядит как «тетя»
Поклонники совсем не оценили ее яркие наряды.
Виталий Гогунский стал отцом в 2010 году, когда родилась его дочь Милана. Девочка с ранних лет решила связать свою жизнь с искусством и уже выпустила несколько популярных композиций. Артистка все чаще появляется на публике, но далеко не всегда ее выходы вызывают восторг у публики.
Так, совсем недавно вместе с мамой, моделью Ириной Маирко, Милана стала гостьей музыкального фестиваля. Для мероприятия она выбрала розовое мини-платье, а завершила образ ярким макияжем и наращенными ногтями.
Пользователи Сети были шокированы нарядом Миланы. Обсуждая внешний вид девочки, они отметили, что она выглядит значительно старше своих лет. И якобы Ирина старательно выбирает «взрослые» наряды для своей дочери, чтобы привлечь внимание публики.
«Зачем из ребенка делать эскортницу?», «Такой образ на детях выглядит нелепо», «Уже как тетя», «Зачем из ребенка делать взрослую женщину?!» — недоумевают пользователи Сети.