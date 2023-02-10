Мими из «Горькой луны» не узнать: обомлеете, что годы сотворили с французской легендой

Душераздирающая драма «Горькая луна» произвела после премьеры фурор. В роли роковой красотки и садистки Роман Полански снял свою супругу Эмманюэль Сенье. Как изменилась французская актриса за эти годы?

Сложный и противоречивый образ Мими сделал артистку мировой звездой. На родине ее признали самой сексуальной женщиной, а режиссеры стали наперебой приглашать актрису на роли неуравновешенных дам.

В конце 90-х Эмманюэль снова снялась в картине мужа «Девятые врата» в роли блудницы, а через четыре года появилась в психологической драме «Похититель тел». За роль в фильме «Венера в мехах» она получила премию «Сезар». Кроме того, Сенье занималась модельным бизнесом и певческой карьерой.

Сегодня Эмманюэль 56 лет. Со времен «Горькой луны» актриса кардинально изменилась. Теперь она уже не та сексапильная сердцеедка, соблазнявшая мужчин одним взмахом ресниц. Сенье поправилась, обзавелась морщинами, а в ее некогда игривом взгляде появилась усталость. Также она перекрасилась в блондинку, и теперь ее ничто не роднит с тем легендарным роковым образом.