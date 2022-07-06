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Миллионы за пиар: закулисные игры на шоу Малахова раскрыты

6 июля 2022 12:15
Миллионы за пиар: закулисные игры на шоу Малахова раскрыты

Известный шоумен рассказал, как на самом деле готовятся выпуски проекта.

Уже второй день пользователи соцсетей обсуждают откровения бывшего редактора скандальных проектов «Пусть говорят» и «Прямой эфир». Сотрудник, работавший на нескольких федеральных телеканалах, утверждает, что редакции шоу не гнушаются подкупом героев и даже их похищением. Что же касается известных шоуменов, таких как Гоген Солнцев, то они якобы сами инсценируют конфликты вокруг своего имени за крупные гонорары.

Солнцева подобные подозрения в закулисных играх сильно оскорбили. По его словам, все участники шоу Малахова снимаются в эфире добровольно. Поэтому о баснословных доходах речи даже не идет. По информации Гогена, в телепрограмму обращались сразу несколько крупных бизнесменов, предлагающих миллионы рублей за пиар своих пассий. Но редакторы шоу не стали портить репутацию каналу и брать «взятки» за героев. Как добавил Солнцев в беседе с «Экспресс газетой», версия о похищениях гостей также не выдерживает критики, ведь это явное правонарушение.

Фото: Legion-Media, кадр из программы
Елена Королева
Елена Королева
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