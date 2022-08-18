Миллионов нет, грабители в бегах: вот что стало известно о расследовании ограбления вдовы Градского
Публика до сих пор обсуждает дерзкое преступление.
В январе 2021 года двое неизвестных ограбили вдову Александра Градского Марину Коташенко. Они заставили знаменитость отдать им около 100 млн рублей наличными, а после скрылись в неизвестном направлении. За более чем полгода следователям удалось найти лишь одного подозреваемого, судьба которого решится в самое ближайшее время.
Как уверено следствие, 27-летний Умеджон Жабборов, пойманный спустя несколько недель после преступления, выступал в качестве водителя у злоумышленников. Якобы именно он отвез грабителей до станции Апрелевка, откуда они уехали в неизвестном направлении.
Поймать Жабборова удалось благодаря камерам видеонаблюдения в метро. Сначала подозреваемый не признавал свою вину, но затем во всем сознался. Однако он так и не раскрыл, кем были его подельники и где находятся украденные деньги.
По данным «Комсомольской правды», первое судебное заседание по делу Марины Коташенко назначено уже на 23 августа. Тогда станет известно, виновен ли на самом деле единственный подозреваемый.