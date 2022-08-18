Миллионов нет, грабители в бегах: вот что стало известно о расследовании ограбления вдовы Градского

В январе 2021 года двое неизвестных ограбили вдову Александра Градского Марину Коташенко. Они заставили знаменитость отдать им около 100 млн рублей наличными, а после скрылись в неизвестном направлении. За более чем полгода следователям удалось найти лишь одного подозреваемого, судьба которого решится в самое ближайшее время.

Как уверено следствие, 27-летний Умеджон Жабборов, пойманный спустя несколько недель после преступления, выступал в качестве водителя у злоумышленников. Якобы именно он отвез грабителей до станции Апрелевка, откуда они уехали в неизвестном направлении.

Поймать Жабборова удалось благодаря камерам видеонаблюдения в метро. Сначала подозреваемый не признавал свою вину, но затем во всем сознался. Однако он так и не раскрыл, кем были его подельники и где находятся украденные деньги.

По данным «Комсомольской правды », первое судебное заседание по делу Марины Коташенко назначено уже на 23 августа. Тогда станет известно, виновен ли на самом деле единственный подозреваемый.