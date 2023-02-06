Милашка со щеками наперевес: ахнете, увидев бывшую Тома Круза в юности (фото)

Когда-то Том Круз и Кэти Холмс были одной из самых ярких и красивых пар Голливуда. Несмотря на появление общей дочери Сури, супруги более 10 лет назад расстались, чем немало шокировали своих преданных поклонников.

Проблемы в личной жизни не помешали звездам и дальше благополучно строить актерскую карьеру. При этом многие заметили, как сильно изменилась Кэти — с годами она становилась только краше, в то время как в юности хоть и была милой, но то и дело демонстрировала в кадре щеки наперевес.

Достаточно вспомнить, как выглядела знаменитость, когда снималась в сериале «Бухта Доусона». Любопытно, что в этом проекте Холмс изображала страсть с другим своим бывшим — актером Джошуа Джексоном. Спустя два года после разрыва знаменитости встретились на съемочной площадке и вполне правдоподобно сыграли влюбленную парочку.